湯沢町は30日、公金の一部を横領したとして職員の懲戒免職処分を発表しました。30日付けで免職処分となったのは湯沢町の会計係長の女性職員（60）です。町によりますと女性職員はおととし秋頃からことし3月までの間に、担当業務で扱っていた公金の一部642万900円を金庫から無断で持ち出し、私的に使用していたということです。金庫には約900万円の現金が保管されていましたが、3月26日に金庫内の現金が約300万円ほどしかないことに