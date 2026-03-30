雪印メグミルクは3月11日、女子栄養大学との共同企画「＃骨からはじめる私の一歩（＃ほねいち）」の表彰式を東京本社で開催した。最終審査には5チームが進出し、審査員5人による評価の結果、最優秀賞1チーム、優秀賞2チーム、奨励賞2チームが表彰された。コンテストは、20〜50代女性の骨の健康意識向上を目的に実施。雪印メグミルクが独自に開発した牛乳由来成分「MBP」を活用した骨の健康啓発活動をテーマにアイデアを募集