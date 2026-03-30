例年通りの盛り上がりを見せているWBC。皆さんもすっかり日本代表に夢中になっていることだろう。先日はたぶん世界で一番早い2030年大会に選出されそうなメンバーを予想した。【たぶん世界最速予想！2030年ＷＢＣ日本代表に選ばれそうなメンバーたち】しかし2030年大会で期待したいのは、2023年大会で一大ブームを巻き起こしたラーズ・ヌートバー選手のような日本にゆかりがある外国人選手の日本代表選出だ。現状のルールに変更が