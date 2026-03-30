俳優の戸田恵梨香さんは3月29日、自身のInstagramを更新。『リブート』（TBS系）で共演した俳優の鈴木亮平さんとの、絆を感じさせるオフショットを披露しました。【写真】戸田恵梨香&鈴木亮平、笑顔のツーショット「幸せでした」戸田さんは「リブート最後までご覧いただきありがとうございました」と視聴者への感謝をつづり、1枚の写真を投稿。美しい海をバックに、笑顔を見せる戸田さんと鈴木さんの自撮りツーショットが収め