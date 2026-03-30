俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）より、キム・ジェウォン演じる、甘い顔とは裏腹に容赦ない「ツッコミ」を放つ、ジュリ文芸社編集部の新人PDシン・スンロクのキャラクタースチールが公開された。【場面ショット】スーツ×メガネで…“完璧主義者”の姿を見せるキム・ジェウォン3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シ