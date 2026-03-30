読売テレビ制作・日本テレビ系の『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜3：50）が、30日の放送をもって「5000回」を達成。また、2025年度視聴率で関東・関西地区とも横並びトップとなった分かった。読売テレビが発表した。【画像】「ここが、ニュースの発信地。」…『ミヤネ屋』ビジュアル『ミヤネ屋』は、2006年に放送を開始し、20年目に突入。2025年度の個人視聴率は2.3％（※ビデオリサーチ調べ関東地区・関西地区と