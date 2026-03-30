落語家の金原亭伯楽さんが肺炎のため28日に亡くなったことが30日、落語協会から発表されました。87歳でした。落語協会の公式サイトでは「当協会員の金原亭伯楽（本名：津野良弘）が、令和8年3月28日（土）午前6時12分、肺炎の為、永眠いたしました」と報告。また、4月2日に通夜、4月3日に告別式が都内で営まれることも発表されました。伯楽さんは、神奈川・横浜市出身。1961年4月に十代目金原亭馬生に入門。桂太という前座名で落語