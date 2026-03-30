dアニメストアが2026年3月28日、新テレビCM『アニメとススメ。』を公開した。シンガーソングライター・須田景凪が書き下ろした新曲『ニーナ』をテーマに、アニメを愛する女子高生3人の日常を縦型アニメーションで描く作品となっている。【動画】和氣あず未、Machico、青木瑠璃子が等身大の女子高生に新テレビCM 『#アニメとススメ シーズン3 -掃除-』本CMは須田にとってコラボレーション第3弾。過去には第1弾で『エイプリル