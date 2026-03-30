ホーネッツ戦でシュートを放つセルティックスのテータム＝シャーロット（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは29日に第23週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは48勝26敗で3位を守った。昨季王者の首位サンダーは59勝16敗。東カンファレンスで河村勇輝がツーウエー契約を結ぶブルズはプレーオフ（PO）進出の可能性が消えて29勝45敗。新たに2位セルティックスが50勝24敗でPO進