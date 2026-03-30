NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。阪神は伊藤将司投手と濱田太貴選手の出場選手登録を抹消しました。伊藤投手は前日の巨人戦に先発登板。開幕3戦目の先発を託されましたが、3回途中で6安打を浴び、3失点で降板となっていました。また現役ドラフトでヤクルトから移籍した濱田選手は、巨人との3連戦いずれも代打で出場。すべて三振となっていました。