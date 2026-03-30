巨人は30日、育成の代木大和投手（22）をファーム・リーグに参入しているハヤテに派遣すると発表した。期間は31日から6月30日まで。21年ドラフト6位で巨人入り。24年4月に左肘の手術を受け、昨季から育成選手として支配下復帰を目指していた。今季はここまで2軍戦に2試合登板して0勝1敗の防御率1・80だった。