ロッテの木村優人が31日の日本ハム戦に先発する。木村は球団を通じて「チームの良い流れに乗って、まずは自分のピッチングを行いたいです。気持ちを曲げずにチームが勝てるように投げます。絶対勝ちたいと思います」とコメント。木村はオープン戦、4試合・18回を投げて、0勝2敗、防御率3.50だった。