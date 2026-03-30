春の定番デートといえばお花見。桜の下では思わず浮かれモードになってしまいそうですが、あくまでも女性はデリケートな生き物です。アウトドア用の気遣いを忘れてしまうと、とたんにご機嫌ナナメになるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性240名に聞いたアンケートを参考に「お花見デートで女性を安心させる『さりげない気遣い』９パターン」をご紹介いたします。【１】「また来年も一緒に来たいな」と、満足感