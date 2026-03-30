かつて、「ルームサロン従業員暴行事件」で芸能界を負われた元芸人のイ・ヒョクチェが、与党「国民の力」の若手政治家オーディションで審査員を務めたことで、資格論争に巻き込まれている。党内外から、公党の人材選抜基準に適合するのかという問題提起が相次いでいる。【写真】高市総理との“外交”要因？李大統領の支持率が再上昇これに対し、イ・ヒョクチェは最近、YouTubeチャンネル「国際市場」に出演して立場を明かした。「