日本テレビが３０日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、３月末で日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーについて言及した。福田博之社長は、情報番組やバラエティー番組などで親しまれた岩田アナについて「本当に頑張ってくれました。（退社は）正直残念ではありますが、彼女が決めた新たな門出を応援していきたい」とエールを送った。岩田アナは退社に伴い、ＭＣを務めていた同局系情報番組「シューイチ」（土曜