今日30日、京都で桜(ソメイヨシノ)が満開となり、近畿はいよいよ本格的なお花見シーズンに入りました。ただ、この先は天気の移り変わりが早く、雨や風が強まる日もありそうです。お花見は雨のタイミングに気をつけて計画するとよいでしょう。今日30日は京都で桜満開週末にかけては近畿各地で見頃へ近畿では季節先取りの暖かさが続く中、今日30日は京都地方気象台から京都の桜(ソメイヨシノ)の満開が発表されました。平年より5日