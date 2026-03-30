巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝と石川達也投手（２７）が３０日、出場選手登録を抹消された。山城は前日２９日の阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発。だが序盤から制球に苦しみ、２回０／３を３安打５四死球５失点でＫＯされた。石川は前日の同戦の９回に今季初登板。森下にソロを浴びるなど猛虎打線に打ち込まれ、１回４安打４失点と結果を残せなかった。