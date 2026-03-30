◆米女子プロゴルフツアーフォード選手権最終日（２９日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ＝６６７５ヤード・パー７２）最終ラウンドが行われ、３位で出た勝みなみ（明治安田）は７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算２３アンダーで今季自身最高の３位に入った。岩井千怜（ちさと、ホンダ）は７１で回り、通算１７アンダーで９位。７１の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、７２の吉田優利（エプソン）、７