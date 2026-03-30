輸入二輪車ブランドとして初めて、大阪府警のパトロールバイクに採用 BMW F900XR 大阪府警察「スカイブルー隊」仕様｜BMW F900XR Osaka Prefectural Police Team SKY BLUE 大阪府警では1997年より、ひったくりや車上ねらいなどの街頭犯罪対策として、青い車体が特徴のバイク部隊「スカイブルー隊（通称：青バイ）」を運用している。今回、この青バイに輸入二輪ブランドとして初めて採用されたのが「F900XR」