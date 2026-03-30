【新華社北京3月30日】中国共産党中央委員会台湾工作弁公室の宋濤（そう・とう）主任は30日、中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席が就任以来、大陸訪問の意向を繰り返し示していると述べ、両党関係と両岸（大陸と台湾）関係の平和的発展を推進するため、中国共産党中央委員会と習近平（しゅう・きんぺい）総書記が鄭氏率いる代表団を4月7日から12日の日程で江蘇、上海、北京に招くと発表した。また、訪問について国民党側