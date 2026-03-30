5年前、東京・八王子のアパートで外階段が崩れ、女性が転落し死亡した事故で、東京地検立川支部がアパートを施工した会社の元会長で78歳の男を在宅起訴しました。この事故は2021年4月、八王子市のアパートで外階段の一部が腐食して崩れ落ち、住人の大手里美さんが落下して死亡したものです。警視庁は去年2月にアパートを施工した「則武地所」の元会長の男について、事故の可能性を認識していたにもかかわらず、階段の点検・補修を