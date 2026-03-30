プロ野球・DeNAは30日新助っ人外国人のルイーズ投手の登録を抹消しました。理由はパートナーの出産立ち会いのための一時帰国のためです。ルイーズ投手はベネズエラ出身の31歳、身長185cm、体重111キロの大型右腕。2012年にパドレス傘下に入ると2017年にMLBデビュー、18年からはホワイトソックス、ダイヤモンドバックスを渡り、昨シーズンはフィリーズやブレーブスでプレーをしていました。メジャーでは通算9シーズンで282試合に登