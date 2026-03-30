NPB(日本野球機構)は30日、公示を発表。オリックスは前日29日の楽天戦に先発登板した田嶋大樹投手の一軍登録を抹消しました。田嶋投手は先発マウンドにあがると、先頭で迎えた佐藤直樹選手に4球目のストレートをフェンス直撃の3塁打とされます。さらに続く打者にも2塁打を浴び失点。後続のゴロの間にも1アウト3塁とされると、犠牲フライで失点を重ねました。さらに続く打者にも2塁打を浴びる場面も。浅村栄斗選手をピッチャーゴロ