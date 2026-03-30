30日午後3時12分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝地方中部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の十勝池田町、豊頃町、本別町、それに浦幌町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道十勝池田町豊頃町本別町浦幌町