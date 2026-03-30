タレントのRIKACO（60）が29日、自身のインスタグラムを更新。「50代最後の日」とコメントし、30日に迎える還暦を祝福される様子を動画で公開した。【動画】「ようこそ還暦」スタッフらのサプライズに涙するRIKACORIKACOは「スタッフ・マネージャーがサプライズでお祝いしてくれました」とのコメントを添え、1本の動画を投稿。そこには、大きく「60」とデコレーションされたケーキを前に、晴れやかな笑顔を見せる姿が映し出さ