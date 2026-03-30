ホテルグランヴィア大阪の19階にあるフレンチレストラン｢フルーヴ｣でいただく朝食ブッフェは、とても豪華です。朝から黒毛和牛や鮑を使用したメニューやスパークリングワインがフリーフローで楽しめます。ライブキッチンでは、シェフが目の前で切り分ける｢黒毛和牛のローストビーフ｣もなんとお好きなだけいただけます。また、大阪の地元企業の名品を使用したメニューも楽しめます