上沼恵美子（70）が30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。1980年に引退した元歌手・山口百恵さん（67）との思い出を語った。1970年代の歌謡曲がワンコーラスずつ流れるYouTube映像にハマったという上沼。歌手で女優の麻丘めぐみ、天地真理らの名前を挙げながら、「若い、綺麗、歌がうまい」と絶賛。「私も同じ時に同じ年やったから」と懐かしんだ。そして同世代のアイドルを振り返りながら、上