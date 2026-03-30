■第48回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会（30日、東京アクアティクスセンター）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催男子100m平泳ぎ決勝で、アジア大会代表の現役高校生・大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高）が56秒65の短水路の世界ジュニア新記録で優勝した。大橋は前日の50m平泳ぎ、200m平泳ぎに続いて大会3冠を達成した。この日の1レース目である男子200m個人メドレー決勝に出場した