厚生労働省は30日、生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を巡る補償で、通話無料の電話による相談センターとホームページ（HP）を開設した。補償内容や対象世帯などを確認できる。電話番号は（0120）179445、受付時間は平日午前9時〜午後5時。補償の窓口は自治体で3月から順次開始している。厚労省によると補償対象は約280万世帯に上る。現在生活保護を受けている場合、手続きは原則申請不要で受け取れる。今は生活保護