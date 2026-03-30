日本野球機構（NPB）から30日、公示が発表され、阪神の伊藤将司投手（29）と浜田太貴外野手（25）が出場選手登録を抹消された。伊藤将は、29日の巨人戦（東京ドーム）で先発し、2回1/3を3失点で降板していた。浜田はここまで代打で3試合に出場し、3打数無安打に終わっていた。