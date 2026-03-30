阪神は３０日、福島圭音外野手（２４）と支配下契約を締結したことを発表した。契約金１０００万円、年俸４２０万円（金額は推定）。背番号は「９２」に決まった。福島は２３年度ドラフトで育成２位指名を受け、白鷗大から入団。２５年はウエスタン・リーグで３３盗塁を記録し、盗塁王を獲得した。今季はここまでファーム・リーグで８試合に出場して打率・４４０。すでに成功率１００％で４盗塁を記録している。会見に臨