会社員として勤めていると「異動になるかもしれない」という噂には敏感になってしまうものでしょう。そんな異動をテーマに描いた『社内の噂は新幹線より回るのが早い』（作：まるいがんもさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】『社内の噂は新幹線より回るのが早い』（全編を読む）とある会社の営業部、1人の女性社員が「誰か異動させるとして…」という部長と人事部長の会話を偶然聞いてしまったことから、騒動は始まります。