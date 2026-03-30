「高級ミニバン兄弟」受注復活に期待する声も多数トヨタの人気高級ミニバン「アルファード」と「ヴェルファイア」が、2026年夏頃に一部改良を実施する模様です。注文が殺到し、現在受注停止の状態が続いている2モデルに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが「廃止説」もある新車510万円の「最安アルファード」です！ 画像で見る（30枚以上）アルファードは、「ミニバンのフラッグシッ