私はショウコ。夫のノボル、3歳の娘ミユと暮らしています。基本的には元気いっぱいのミユですが、実は重度の車酔い。車で出かけると、20分以上乗ったくらいには確実に具合が悪くなってしまいます。病院にも相談してみましたが、どうやら体質のようです。夫婦で話し合いをした結果、「無茶な我慢はさせる必要がない」ということになり、わが家の交通手段は自転車や電車がメインに。私たちは納得しているのですが、実は文句を言う人