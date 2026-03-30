いよいよ山形でも桜が咲く時期となりました。 【画像】続々と咲く桜 ウェザーマップが発表した最新の「さくら開花予想」によりますと、山形市は４月３日開花、6日満開となっています。 しかし、山形市の担当者によりますと、ここ数日の暖かさで、市内の桜の名所と知られる霞城公園では４月１日に桜が開花すると予想されています。 こちらは、山形市白山にあるＴＵＹ放送センターのきょう（３月３０日）の桜です。