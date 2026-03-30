けさ、山形県天童市の住宅で火災がありこの家に住む７０代の夫婦が病院に運ばれました。命に別状はないということです。（サムネイルは視聴者提供） 【画像】火災現場 消防などによりますときょう午前６時半ごろ、天童市長岡で「一般住宅の１階から黒煙が出ている」などと１１９番通報がありました。 火が出ていたのは７０代の夫婦が住む住宅で、およそ１時間半後に消し止められました。 この火災でこの家に住む７０代の夫婦が