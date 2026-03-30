札幌・中央警察署は2026年3月30日、札幌市中央区南8条西9丁目の路上で、女性が男に体を触られる不同意わいせつ事件が発生したと発表しました。30日午前6時ごろ、札幌市中央区南8条西9丁目の路上を女性（20代）が1人で西方向へ歩いていたところ、背後から来た男に突然服の上から下半身を触られました。その後、男は走って西へ逃げたということです。被害後、女性が知人に助けを求め、自ら「痴漢の被害にあった」と110番通報して事件