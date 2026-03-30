＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞首位と2打差の5位から出た宮崎県出身の永峰咲希が、15番から4連続バーディ締めで逆転優勝。最終日「66」で回りトータル13アンダーまで伸ばし、通算30勝目で永久シードを狙う申ジエとの競り合いを制した。昨年7月の「資生堂・JALレディス」以来となる通算4勝目はうれしい地元Vとなった。【写真】テーラー、タイトの組み合わせ永峰咲希の14本