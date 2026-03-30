マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」にて通算4勝目を飾った早川夏未。開幕戦はスリクソンのバイザーを被っていたが、この試合ではNEXGENのキャップを着用。本人を直撃すると、「ウェッジとボールをこの試合から投入したんです」という。【ロボット試打計測】ドライバー、アイアン、ウェッジショット時のスピン量に飛距離…ボール31種の