俳優の満島ひかりさん（40）が30日、インスタグラムで、再婚と妊娠したことを報告しました。【映像】再婚相手のモデル・浅野啓介さん満島さんは、「皆さまへこんにちは、本日はご報告があります。浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそしてお腹の中には新しい命が宿っております」と、モデルの浅野さんと結婚したことを報告。続けて、「周りからの協力や温かなきもちをいただきいまは心身の健康