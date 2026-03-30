新年度予算案が成立するまでのつなぎとなる暫定予算案がさきほど衆議院本会議で可決されました。暫定予算案の採決は、11年ぶりです。【映像】暫定予算案が可決された衆議院本会議の様子森衆議院議長「よって三案とも委員長の報告の通り可決しました」暫定予算案には、4月1日から、新年度予算案が自然成立する11日までに必要な経費、総額およそ8兆6000億円が計上されています。自民党と日本維新の会のほか、野党の中道改革連