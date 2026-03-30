アメリカのトランプ大統領は、事実上の海上封鎖をしているキューバにロシアの石油タンカーが入港することについて「問題ない」との考えを示しました。【映像】事実上の海上封鎖をしているキューバニューヨーク・タイムズは29日、海上封鎖に伴う燃料不足で連日停電が起きているキューバにロシアの石油タンカーが救援のため入港することをトランプ政権が許可したと報じました。トランプ大統領「キューバはめちゃくちゃな状態にな