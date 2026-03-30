スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなど、充電が欠かせない身の回りの物は多くある。そのため、充電用のケーブルを何本も使っている人もいるだろう。「ケーブルでごちゃごちゃするのが気になる」「もっとスッキリさせたり整えたりしたい」という願いを叶える、スタイリッシュな充電器を見つけたので紹介する。【写真】「いい意味で騙された」日本初のガジェットメーカーの名品、スッキリデザインなのに機能十