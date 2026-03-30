中国大使館の敷地内に男が侵入した事件を受けて、警察庁長官は、全国の警察の警備部門のトップらを集め、「国際的な信頼に応えることが急務である」と再発防止を指示しました。【映像】全国の警備部長らを集めた会議の様子警察庁・楠芳伸長官「外国公館関連施設の安全確保方策を徹底し、同種事案の再発を防止することにより、国際的な信頼に応えることが急務であります」全国の警察の警備部長らを集めた会議で、警察庁の楠長官