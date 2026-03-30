東京・池袋の商業施設で女性が元交際相手の男に殺害された事件で、男は、少なくとも事件の30分前から現場の商業施設にいたことがわかりました。【映像】廣川容疑者の実家へ捜索に入る捜査関係者らの様子廣川大起容疑者（26）は、豊島区にあるサンシャインシティの「ポケモンセンター」で、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）を殺害した疑いがもたれています。廣川容疑者は、事件後、自分で首を切り死亡しました。その後の