プロ野球・西武は30日、中村剛也選手と栗山巧選手による初の合同プロデュースグルメ『中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー』を発表。31日からのホーム開幕戦から販売されます。このメニューは、2人がテレビを見ていた際にマッシュルームを使ったハンバーガーの映像が流れ「2人でプロデュースグルメを出したい！」と話したことがキッカケで誕生。「マッシュルームソースver.」、「マッシュルーム＆ポルチーニソースver.」、「マッシュル