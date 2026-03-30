日本保守党の百田尚樹代表、北村晴男参院議員、有本香代表代行は３０日、都内の駐日イラン大使館を訪れ、イランのセアダット駐日大使と会談した。保守党の公式Ｘは「１３年前、百田代表がイランを訪問した際にテヘランで会われた方もおられ、率直なお話をすることができました」と報告した。百田氏は自著「海賊とよばれた男」の縁からイランに国賓で招かれたことがある。今月２３日にはホルムズ海峡の事実上の閉鎖を受け、Ｘ