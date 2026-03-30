「これでよかったと思いますよ」と言うのは、生前、「ジャンボ」こと尾崎将司氏を何度も取材したゴルフジャーナリストの宮崎紘一氏だ。【もっと読む】習志野にきたジャンボは「独身」と偽っていた昨年12月に亡くなった尾崎氏が主宰した「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が31日をもって閉校することになった。尾崎氏のマネジャーだった宮下修氏が28日、自身が運営するYouTubeチャンネルで次のように伝えた。「続けるべきか、お休