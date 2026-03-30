資料 30日、高校野球・春の香川大会の準々決勝2試合が丸亀市のレクザムBP丸亀で行われ、三本松と高松商が準決勝進出を決めました。 【試合結果】第1試合：三本松 6-3 四学香川西第2試合：高松商 4-1 志度 準決勝は4月4日（土）に行われる予定です。第1試合：蓬莱 - 高松商第2試合：尽誠学園 - 三本松