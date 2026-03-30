オープン戦4試合の防御率が15.58ながら開幕ローテ入りした佐々木朗希（24=ドジャース）。【もっと読む】佐々木朗希"裏の顔”…自己中ぶりにロッテの先輩右腕がブチ切れていた計8回3分の2を投げて9安打15失点、15与四球。4試合で防御率1.86と好投したリバー・ライアン（27）を結果として押しのけて先発の座を手にしたものの、「フリードマン編成本部長は佐々木の潜在能力を高く評価していますけど、安閑とはしていられないでし